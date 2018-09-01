СК назвал версии о причинах аварии самолёта "ЮТэйр" в Сочи

Следственный комитет России рассматривает несколько возможных причин аварии самолёта авиакомпании UTair в сочинском аэропорту.
— Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие, — говорится в сообщении СК.
Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи. Уже допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проходят допросы потерпевших.
Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании UTair выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи. Пострадало 18 человек.
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