А рост скорости обмена веществ приведёт к потерям урожая риса, кукурузы и пшеницы.

Ученые из Университета штата Вашингтон в ходе исследования установили, что глобальное потепление может породить полчища голодных насекомых-вредителей. По их данным, при самом благоприятном стечении обстоятельств потери урожая составят 213 миллионов тонн. Об этом сообщает журнал Scince.

Из-за потепления ускорится скорость обмена веществ у насекомых, они станут быстрее размножаться. По мнению учёных, под угрозой окажутся урожаи риса, кукурузы и пшеницы.

Погодные изменения породят засухи, поменяются границы регионов, где климатические условия позволяют выращивать различные культуры.

Учёные пришли к выводу, что каждый дополнительный градус приведёт к потерям урожая на 10-25%. По мнению экспертов, для сохранения культур необходимо использовать ГМО и пестициды, однако и это не поможет до конца, так как насекомые всё равно окажутся в "выигрыше".