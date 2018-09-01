В воронежском цирке во время шоу рухнула конструкция, четверо артистов ранены

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В воронежском цирке во время шоу рухнула конструкция, четверо артистов ранены

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Фото: © РИА Новости

ЧП произошло во время конного шоу. В результате от сильного грохота лошади испугались и раскидали наездников.

В воронежском цирке во время шоу народного артиста России Тамерлана Нугзарова прямо на артистов рухнула лифтовая конструкция, четверо пострадали. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, причиной произошедшего стал обрыв тросов.

ЧП произошло примерно за полчаса до завершения второго отделения конного номера. Лошадей напугал грохот, из-за чего они раскидали наездников. Одному из циркачей оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Находившиеся в зале зрители в результате обрушения не пострадали. Шоу было прервано, а публику пригласили на следующее выступление труппы.

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