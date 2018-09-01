Один человек погиб и два пострадали при пожаре в московской пятиэтажке

В столичном районе Очаково-Матвеевское в одном из пятиэтажных домов произошёл пожар, в результате которого один человек погиб и ещё двое получили различные травмы. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, возгорание произошло на втором этаже жилого дома на улице Озёрная, после чего огонь перекинулся на третий этаж. Пожар распространился на площади около 30 квадратных метров. Спасателям удалось спасти из огня 13 жильцов, включая двух детей.