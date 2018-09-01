В Вологде проверят органы опеки после избиения ребёнка в приёмной семье

Мальчик 10 августа попал в реанимацию областной больницы и до сих пор находится в коме.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил внепланово проверить деятельность органа опеки и попечительства администрации Вологды в связи с жестоким избиением шестилетнего мальчика в приёмной семье. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Специалистам областного департамента социальной защиты населения нужно будет выяснить полноту и качество исполнения подразделением своих полномочий.

Напомним, 10 августа в реанимацию областной больницы был доставлен шестилетний ребёнок c телесными повреждениями. Мальчик до сих пор находится в коме. Известно, что он воспитывался в семье своей двоюродной сестры, являвшейся его опекуном. По факту истязания приёмного сына возбуждено уголовное дело. Кроме того, начальник управления соцзащиты администрации Вологды ушёл в отставку.