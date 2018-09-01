В Волгограде нашли тело младенца в заброшенном парке

Предположительно, от тела ребёнка мать избавилась практически сразу после рождения.

В Тракторозаводском районе Волгограда прохожие в заброшенном парке около кинотеатра обнаружили тело младенца. Об этом сообщает издание "Блокнот" со ссылкой на правоохранительные органы.

— По предварительной информации, это девочка, и избавились от неё сразу после появления на свет, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции приступили к поиску матери новорождённого и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал о многодетной жительнице Волгограда, которая избивала и морила голодом двухлетнего сына.