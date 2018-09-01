Путин сегодня вечером сыграет в хоккей

Отмечается, что встреча будет носить частный характер, без представителей средств массовой информации.

Президент России Владимир Путин сыграет сегодня вечером в хоккей. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер примет участие в матче вместе со знакомыми и спортсменами, однако встреча будет носить частный характер, без представителей СМИ.

Отметим, президент России известен своей любовью к хоккею. По традиции Путин выходит на лёд под номером 11. В мае этого года глава государства сыграл в матче Ночной хоккейной лиги. Вместе с ним играли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, бизнесмены, губернаторы, легенды отечественного хоккея. Путин в ходе трёх периодов забросил пять шайб.