Вырвались! В Магадане сбежавших из детсада малышей нашли на другом конце города

В поисках помогали волонтёры, которые и смогли обнаружить детей через три часа после пропажи.

Два пятилетних мальчика через дыру в заборе сбежали с территории детского сада № 67 в Магадане. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Магаданской области.

Найти детей удалось волонтёрам лишь через три часа после того, как они пропали. Мальчики сразу были переданы родителям.

— Следствие намерено тщательно установить все обстоятельства данного происшествия, определить степень ответственности не только воспитателя, но и руководителя детского сада, — заявили в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка по двум статьям УК РФ: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей" и "халатность".

Ранее Лайф рассказывал о побеге двух малышей из детского сада в Калининграде. Мальчиков удалось найти неподалеку от учреждения, а воспитатели тщательно пытались скрыть факт пропажи детей.