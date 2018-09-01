Заложили бомбу ночью. Стали известны подробности о покушении на Захарченко

Бомбу активировали дистанционно, именно когда мимо неё проходил глава ДНР с охранниками.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва безоболочной бомбы. Она была заложена внутри кафе ночью. Об этом рассказал советник главы ДНР Александр Казаков.

— Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошёл в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри, — рассказал Казаков.

По его словам, шедший первым охранник погиб на месте. Вторым шёл Захарченко, за ним другой охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Заложенная ночью бомба была активирована дистанционно.

Напомним, 31 августа около 17 часов в кафе "Сепар" в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР в Донецке произошёл мощный взрыв. По ранее озвученной версии бомба была замаскирована под светильник. В результате погиб Александр Захарченко, против которого и был организован теракт.