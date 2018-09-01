Капитан одного из столкнувшихся в Москве пароходов был нетрезв

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе нарушение правил безопасности и техническую неисправность.

За штурвалом одного из теплоходов, которые столкнулись 31 августа на Москве-реке был пьяный капитан. Об этом сообщает пресс-служба московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

— В крови капитана теплохода "Снегири-2" обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле. После инцидента теплоход "Снегири-2" был пришвартован на Лужнецкой набережной в городе Москве, — заявили в пресс-службе.

Сейчас есть несколько версий произошедшего, которые рассматривает следствие, в том числе нарушение правил безопасности движения водного транспорта со стороны капитанов судов, техническая неисправность теплоходов и другие, сказали в ведомстве.

Следствие уже изъяло оба теплохода и соответствующую документацию. Также были изъяты записи с видеорегистраторов, опрошены команды теплоходов и очевидцы. Продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, что вечером 31 августа на Москве-реке столкнулись два теплохода. В результате ЧП пострадали пять человек.