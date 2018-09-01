СК начал выемку документов в аэропортах Сочи и Внуково

Читайте также

СК начал выемку документов в аэропортах Сочи и Внуково

413

Фото © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Ведомство также опубликовало видео с места происшествия, где в настоящее время работают специалисты.

Сотрудники следственного комитета проводят выемку документации в аэропортах Сочи и Внуково, а также в авиакомпании "ЮТэйр" в связи с инцидентом в аэропорту.

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский "боинг" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. 18 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что СК рассматривает несколько возможных причин аварии самолёта авиакомпании "ЮТэйр" в сочинском аэропорту.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×