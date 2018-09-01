СК начал выемку документов в аэропортах Сочи и Внуково

Ведомство также опубликовало видео с места происшествия, где в настоящее время работают специалисты.

Сотрудники следственного комитета проводят выемку документации в аэропортах Сочи и Внуково, а также в авиакомпании "ЮТэйр" в связи с инцидентом в аэропорту.

В рамках уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи назначен ряд судебных экспертиз.



Следователи осуществляют выемку необходимой документации в аэропортах «Сочи», «Внуково» и в авиакомпании «Ютейр» pic.twitter.com/JNNCOkxSWu — Следственный комитет (@sledcom_rf) September 1, 2018

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский "боинг" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. 18 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что СК рассматривает несколько возможных причин аварии самолёта авиакомпании "ЮТэйр" в сочинском аэропорту.