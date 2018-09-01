Обвиняемого в покушении на Бабченко приговорили к 4,5 года тюрьмы

Обвиняемого в покушении на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа приговорили к 4,5 года тюрьмы. Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева, сообщил глава СБУ Василий Грицак, отметив, что приговор вступит в силу через месяц.

— Ему назначен реальный срок наказания — четыре года и шесть месяцев лишения свободы, — приводит его слова украинский телеканал "Прямой".

Напомним, Германа задержали 30 мая, на следующий день после инсценировки убийства Бабченко. В отношении него было заведено уголовное дело по статье об организации теракта.

Ранее украинские СМИ сообщили, что суд утвердил сделку со следствием между прокурорами и Германом, однако адвокат обвиняемого отмечал, что его подзащитному будет вынесен реальный срок наказания.