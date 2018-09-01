Васильева рассказала про самое яркое школьное воспоминание

Министр рассказала, что училась она тогда в 10-м классе, и призналась, что рисовать не умела, но с большим энтузиазмом мазала по стене краской и гуашью.

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала про своё самое яркое школьное воспоминание — роспись школьной столовой. На встрече с одиннадцатиклассниками калужской школы № 45 она поделилась, как это произошло.

— У нас была столовая, совсем не такая, как ваша, очень скромная. Директор школы разрешила нам её расписать, — отметила Васильева.

Министр рассказала, что училась она тогда в 10-м классе, и призналась, что рисовать не умела, но с большим энтузиазмом мазала по стене краской и гуашью. В итоге роспись продержалась на стене восемь лет, пока в школе не сделали капремонт.

Васильева уточнила, что училась в Развилковской средней школе в Подмосковье и до сих пор помнит своих учителей.

— Живы мои учителя, я их помню всю жизнь, потому что многие из них определили мою дальнейшую судьбу, — добавила она, рассказав про учителя истории, благодаря которому полюбила этот предмет и впоследствии тоже стала историком.

Как писал Лайф, ранее Васильева назвала направления тем для итогового сочинения выпускников школ 2018/2019 года.