Природный пожар вспыхнул на востоке Крыма

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Природный пожар вспыхнул на востоке Крыма

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Фото: © Pixabay

На полуострове объявлена чрезвычайная пожароопасность. Осадков в некоторых районах не было более двух месяцев.

Пожар на площади семь гектаров полыхает в лесу в районе города Старый Крым на территории городского лесничества. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило 1 сентября в 12:41. Загорелась лесная подстилка.

— В ликвидации загорания задействована группировка сил и средств в количестве 110 человек и 23 единиц техники, из них от МЧС России — 31 человек личного состава и 8 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС.

Также в ведомстве сообщили о возможности привлечения авиации для ликвидации возгорания.

Напомним, что ранее МЧС объявило в пяти регионах нашей страны экстренное предупреждение о пожароопасности.

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