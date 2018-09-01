Природный пожар вспыхнул на востоке Крыма

Пожар на площади семь гектаров полыхает в лесу в районе города Старый Крым на территории городского лесничества. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.
Сообщение о возгорании поступило 1 сентября в 12:41. Загорелась лесная подстилка.
— В ликвидации загорания задействована группировка сил и средств в количестве 110 человек и 23 единиц техники, из них от МЧС России — 31 человек личного состава и 8 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС.
Также в ведомстве сообщили о возможности привлечения авиации для ликвидации возгорания.
Напомним, что ранее МЧС объявило в пяти регионах нашей страны экстренное предупреждение о пожароопасности.
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