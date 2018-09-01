Путин прокомментировал предложение запретить смартфоны в школах

Российский лидер заявил о необходимости для начала выяснить, где те или иные технологии можно использовать в плюс к процессу обучения.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы победителей международных олимпиад во время посещения детского центра "Сириус" в Сочи. По их просьбе глава государства прокомментировал предложение министра просвещения РФ Ольги Васильевой запретить смартфоны в школах.

— Любая идея может быть признана эффективной только после анализа практики применения. Я пока не очень понимаю, нужно запрещать или не нужно. Всё запретить невозможно. Просто нужно понять, где те или иные достижения можно использовать в плюс к процессу обучения, — сказал российский лидер.

На просьбу другого ученика оценить идею продажи исторических зданий Санкт-Петербургского государственного университета Путин сказал, что вуз "вряд ли будет растащен и разворован". Российский лидер пошутил, что после его слов такой сценарий стал невозможным.

Ранее Владимир Путин поздравил российских школьников и их родителей с 1 сентября.