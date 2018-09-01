В России пересмотрят подходы к ценообразованию авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба завершила проверку нескольких сервисов бронирования и продажи авиабилетов.

До конца года планируется представить новые подходы к ценообразованию авиабилетов. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Руководитель ведомства также отметил, что сейчас завершена проверка нескольких систем бронирования и продажи авиабилетов, таких как Sabre, Amadeus и других.

— Мы полны решимости уже до конца этого года внести некоторые изменения в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом, — заявил Артемьев журналистам.

Кроме этого, глава ведомства отметил, что все проверенные службой сервисы пришли в Россию из США, а у ФАС имеются большие претензии к ценообразованию в этой сфере.