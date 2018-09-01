МГБ: Причастные к убийству Захарченко ещё находятся в ДНР

Жителей республики призвали к повышенной бдительности и к содействию властям в расследовании.

Диверсанты, причастные к убийству главы ДНР Александра Захарченко, всё ещё находятся на территории республики. Об этом журналистам заявил пресс-офицер МГБ Михаил Попов. Он также призвал граждан быть бдительнее не только из соображений личной безопасности, но и для того, чтобы всячески оказывать помощь оперативному штабу.

— Диверсанты, причастные к покушению на главу ДНР Александра Захарченко, находятся внутри нашей страны, что требует повышенной бдительности граждан ДНР, — сказал Попов.

Напомним, 31 августа около 17 часов в кафе "Сепар" в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР в Донецке произошёл мощный взрыв. В результате погиб глава ДНР Александр Захарченко.