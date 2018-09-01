Путин рассказал, что ему помогло добиться успеха

Президент России Владимир Путин рассказал, какие лидерские качества помогли ему добиться успеха. В ходе встречи с победителями олимпиад 2017–2018 учебного года, российский лидер отметил, что привык прежде всего анализировать причины, которые мешают ему добиваться лучшего результата, а не слагаемые успеха.

— Это я для себя определяю, но публично об этом говорить не хотел бы, пока не готов к этому, — добавил президент.

По мнению Путина, если смотреть на себя, свою работу и жизнь критически, выявляя то, что мешает идти вперёд, движение вперёд будет более уверенным и быстрым.