Путин рассказал об отношении к переходу на контрактную армию

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Путин рассказал об отношении к переходу на контрактную армию

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Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своём отношении к полному переходу Российской армии на контрактную основу. Глава государства заявил, что автором инициативы выступил именно он.

— Вопрос в бюджетных возможностях. У нас есть план строительства армии… Была идея создать целиком контрактную службу, потом посмотрели опыт разных стран мира, и везде почти призыв сохраняется. Но у нас есть план увеличения числа военнослужащих по призыву, — пояснил российский лидер.

По словам Владимира Путина, стране нужны военнослужащие с профессиональной подготовкой, поскольку за год лётчика или ракетчика обучить невозможно.

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