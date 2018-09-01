"Полная неожиданность". Путин рассказал о курьёзе на международных переговорах

Как отметил российский лидер, в зависимости от воспитания и образа жизни его коллеги ведут себя по-разному.

Во время посещения детского центра "Сириус" в Сочи президент РФ Владимир Путин рассказал о курьёзе, который произошёл на международных переговорах. По словам главы государства, встреча проходила на высшем уровне, присутствовали лидеры различных стран. Стороны "дискутировали по очень важным ключевым региональным проблемам". Спустя четыре часа участники сделали перерыв, а когда снова вернулись за стол переговоров, то один из них при всех обратился к Путину с неожиданным предложением.

— Один из коллег говорит: "Чего мы спорим и спорим, давай мы с тобой договоримся, остальные согласятся". Для меня это было полной неожиданностью. Если б он мне на ухо сказал, — рассмеялся российский лидер.

При этом Владимир Путин заявил, что, в целом, есть определённые стандарты, так называемая обычная практика. Однако, по словам главы государства, "в зависимости от воспитания, образа жизни и практики общения" его коллеги ведут себя совершенно по-разному.