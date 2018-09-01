Путин рассказал про своё дворовое детство

В ходе встречи с победителями олимпиад в Сочи президент России Владимир Путин рассказал, как прошли его школьные годы.

— Учиться нравилось. У меня было такое, не совсем бурное, но в основном во дворе детство. И свободное времяпрепровождение. Но в целом нравилось. Нравилось быть в коллективе, — отметил президент.

Один из участников встречи спросил президента, видел ли он себя в детстве главой государства.

— Конечно, видел. А как же? Спал и видел, — пошутил президент. — Ну что вы, конечно — нет.