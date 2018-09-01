В ДНР создали оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко

В министерстве госбезопасности наиболее приоритетной версией организации теракта выделяют действия украинских спецслужб.

В Донецкой Народной Республике в Министерстве государственной безопасности создан оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-офицера ведомства Михаила Попова.

— Сотрудниками MГБ ведётся следствие, разрабатываются все возможные версии организации и совершения теракта, — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди версий совершённой атаки наиболее приоритетной выделяется участие украинских спецслужб, целью которых была дестабилизация политической обстановки в республике.