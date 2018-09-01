В ДНР создали оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко

В Донецкой Народной Республике в Министерстве государственной безопасности создан оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-офицера ведомства Михаила Попова.
— Сотрудниками MГБ ведётся следствие, разрабатываются все возможные версии организации и совершения теракта, — говорится в сообщении.
Как отмечается, среди версий совершённой атаки наиболее приоритетной выделяется участие украинских спецслужб, целью которых была дестабилизация политической обстановки в республике.
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