В ДНР рассказали о полётах украинской военной авиации у линии соприкосновения

По мнению главы Минобороны республики, это была попытка подтолкнуть Донецк к нарушению соглашений.

Вооружённые силы Украины пытались спровоцировать военных Донецкой Народной Республики на открытие огня. Об этом заявил глава Минобороны ДНР Владимир Кононов.

— По имеющейся у нас информации, украинская сторона пыталась вчера пролётом вертолётов и самолётов вдоль линии боевого соприкосновения спровоцировать наши вооружённые силы на срыв перемирия, — сказал Кононов.

Он пояснил, что если бы силы ДНР открыли огонь, украинская сторона зафиксировала бы это и передала информацию журналистам и правозащитникам.

Кононов заверил, что сейчас ситуация на линии соприкосновения находится под контролем.

Напомним, накануне в Донецке в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. Сегодня власти республики заявили, что Киев может начать наступление в Донбассе 14 сентября и выразили готовность ему противостоять.