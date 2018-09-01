Путин признался, что опыт работы в разведке помогает ему на посту президента

Президент России Владимир Путин признался, что опыт работы в разведке с точки зрения навыков общения с людьми помогает ему в деятельности на посту главы государства. Об этом российский лидер рассказал в ходе общения с победителями международных олимпиад 2017–2018 годов в центре "Сириус" в Сочи.

— Помогает! Нет, я скажу серьёзно. Что такое работа в разведке? Есть разные виды разведдеятельности... Для меня важно сориентироваться, что происходит в том или ином регионе, что планируется в отношении нашей страны, — пояснил глава государства и добавил, что его служба в КГБ была связана с общением с людьми.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз оценивал работу в КГБ опытом, который затем пригодился в гражданской жизни. Самым полезным навыком российский лидер называл умение "налаживать контакты, побуждать к каким-то действиям, объединять людей".