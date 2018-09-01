Бомба в торшере. СМИ узнали новые подробности взрыва в Донецке

Как отмечается, кафе "Сепар" принадлежало начальнику охраны Захарченко, поэтому заведение хорошо охранялось.

Предположительно, бомбу, убившую главу ДНР Александра Захарчнеко, злоумышленники могли заложить в лампу кафе "Сепар". Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Считается, что в момент взрыва убийца главы ДНР находился рядом с заведением и отслеживал момент прибытия Захарченко к зданию. Сообщается, что кафе принадлежало начальнику охраны главы ДНР и оно тщательно охранялось, так как его часто посещали высокопоставленные гости.

Как отмечается, заложить бомбу без участия "своих" в "Сепаре" было попросту невозможно.

Напомним, 42-летний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.