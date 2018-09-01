В соцсетях появилось сообщение об отъезде премьера ЛНР из республики

Там отмечается, что Сергей Козлов уехал в целях безопасности и на короткое время.

Глава совета министра Луганской Народной Республики Сергей Козлов покинул её территорию в целях безопасности. Это следует из записи на странице в "Фейсбуке", которую вели от имени Сергея Козлова.

— В связи со сложившейся обстановкой в целях безопасности на некоторое время покидаю территорию Луганской Народной Республики, — отмечается там.

Жителей ЛНР автор сообщения призвал "сохранять спокойствие и не поддаваться панике".

Официального подтверждения тому, что страница принадлежит именно Сергею Козлову, нет. На ней появлялись новости о достижениях республики и деятельности премьера ЛНР.

Напомним, накануне 42-летний глава ДНР Александр Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Военнослужащие ДНР были переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.

Ранее стало известно, что контакт президента России Владимира Путина с врио главы ДНР Дмитрием Трапезниковым пока не запланирован.

После гибели Александра Захарченко глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что он не боится и свой пост покидать не намерен.