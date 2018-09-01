Путин назвал невозможной продажу исторических зданий СПбГУ

Президент РФ Владимир Путин назвал невозможной продажу исторических зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом глава государства заявил в центре "Сириус" на слова одной из победительниц международной олимпиады об обеспокоенности судьбой крупнейшего памятника петровского барокко.

— Во-первых, я об этом первый раз слышу, во-вторых, мне кажется, что это маловероятно. Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным, — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что эти исторические здания являются не собственностью университета, а федеральной или городской, в связи с чем вуз не может передать их в частные руки.