В Луганске опровергли сообщения о том, что глава Совмина уехал из ЛНР

Там заверили, что у премьер-министра нет аккаунтов в социальных сетях, где он мог бы заявить об этом.

Пресс-служба Совета министров ЛНР опровергла информацию о том, что его председатель Сергей Козлов намерен покинуть территорию республики.

— Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей. Любая информация, размещённая в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности, — приводит РИА "Новости" комментарий пресс-службы.

Напомним, сообщение об "отъезде" Сергея Козлова появилось сегодня в "Фейсбуке" на фоне сообщений о гибели главы ДНР Александра Захарченко в результате теракта.

Ранее в пресс-службе МГБ ЛНР заявляли, что спецслужбы Украины создают в социальных сетях фейковые аккаунты представителей власти и ведомств ЛНР.

Добавим, что сегодня врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что он не боится и не намерен покидать свой пост.

Напомним, накануне 42-летний глава ДНР Александр Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Военнослужащие ДНР были переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.