Участник шоу Versus заразил жену букетом венерических заболеваний

Девушка рассказала, что с момента знакомства не имела отношений с другими мужчинами.

В Уфе девушка по имени Ирина обвинила своего мужа, участвовавшего в шоу Versus, в заражении тяжёлой инфекцией. Об этом сообщает издание Bash.News.

Ирина познакомилась с будущим мужем в Интернете. На тот момент она жила в Санкт-Петербурге, а он — в Саратове. Избранник девушки был известным в узких кругах рэпером. Отмечается, что ещё до знакомства с Ириной он принял участие в шоу Versus.

Ирина и её возлюбленный переехали в Уфу, где рэпер продолжил заниматься своим творчеством. Спустя некоторое время его начали приглашать на выступления в Москву

— Первое время я ездила с ним, потом перестала. Последний раз он выступал в Новосибирске. После его возвращения обратно домой у меня начались проблемы со здоровьем, обильное кровотечение, — рассказала Ирина.

После безуспешных походов к гинекологу девушка обратилась в кожвендиспансер, где сдала анализы.

— Выяснилось, что там целый букет: и гонорея, и хламидии, и чего только нет. Так как я всё это время ждала его, грубо говоря, дома и ни с кем не общалась, логично было задать ему вопрос: какого чёрта? — сказала она.

Ирина рассказала, что потребовала развода, но её избранник уехал из города и отказывается приезжать подписать документы. Она надеется, что её супруг возьмётся за голову и пройдёт полное обследование у специалистов, чтобы не заражать остальных девушек, после чего они смогут вернуться процессу развода.