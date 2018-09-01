А летать слабо? Байкер проехался на своём мотоцикле по Финскому заливу

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А летать слабо? Байкер проехался на своём мотоцикле по Финскому заливу

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Степан Маслов из Санкт-Петербурга решил модифицировать свой мотоцикл, чтобы на нём можно было ездить по воде. И у него это получилось — байкер уже прокатился на улучшенном железном коне по Финскому заливу. Кадры опубликовал паблик "Питер решает".

Изобретатель прикрепил к колёсам некую конструкцию, которая напоминает лыжи, и отправился покорять водные просторы. По словам Маслова, несколько россиян до него уже пробовали совершить подобное, но терпели неудачу.

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