"И вдруг самолёт уносит вправо". Пассажир рассказал об аварийной посадке в Сочи

Мужчина рассказал, что всё "тянулось долго", а потом пострадавшие не получили ожидаемой помощи.

Грязь, воды по колено, сильный дождь — всё это встречало пассажиров лайнера "ЮТэйр", который совершил минувшей ночью аварийную посадку в аэропорту Сочи. Один из находившихся на его борту рассказал, как он с попутчиками спасался с горящего борта. Видео опубликовано в Telegram на канале Mash.

Самолёт дважды пытался совершить посадку в аэропорту Сочи. Когда это удалось, после касания земли лайнер начало уносить в сторону. Через несколько мгновений пассажиры увидели огонь от воспламенившегося топлива.

— Вышли, бежали в поле, там грязь, воды по колено, сильный дождь. Долго всё тянулось, сначала там даже воды не было, ни одеял. Потому что все насквозь промокшие плюс в керосине, переодеться там негде было, —рассказал пассажир.

Также он добавил, что внутри сочинского аэровокзала было холодно, с организацией помощи там занянули.

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский "боинг" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. 18 человек пострадали.