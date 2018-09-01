Уехал на Infinity. В Москве объявлен план "Перехват" после стрельбы в автосалоне

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Уехал на Infinity. В Москве объявлен план "Перехват" после стрельбы в автосалоне

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Фото: © Facebook/ INFINITI

Полиция объявила план "Перехват" после того, как неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в автосалоне на западе Москвы. Перед тем как скрыться на Infinity, злоумышленник ранил одного из оппонентов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по столице.

Отмечается, что инцидент произошёл в здании № 38 на улице Академика Анохина. На месте происшествия работают оперативники и медики, решается вопрос о госпитализации пострадавшего.

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