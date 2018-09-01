В Москве запущен первый маршрут электробусов

Читайте также

В Москве запущен первый маршрут электробусов

676
До конца сентября москвичи смогут ездить на этом экологичном транспорте бесплатно.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске электробусов на первый подобный маршрут для столицы.

Церемония, посвящённая этому событию, состоялась у главного входа ВДНХ. Первый электробус начал курсировать по маршруту № 73. Первый месяц проезд в новом виде транспорта будет бесплатным. Внедрение электробусов, по словам Собянина, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе.

— Новый инновационный транспорт появился в Москве — электробус. Процентов на 18 потребляет меньше электроэнергии, чем троллейбусы, отличается от него тем, что подзарядка идёт не по всему маршруту, а на остановках, — сказал мэр столицы.

Ожидается, что новые электробусы до конца года появятся еще на пяти маршрутах, которые соединяют 22 московских района. Отметим, что аукционы на поставку в столицу нового вида транспорта выиграли две отечественные компании: КаМаз и группа ГАЗ. Всего они поставят 200 машин.

Предполагается, что через 12 лет все автобусы в Москве станут электрическими.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×