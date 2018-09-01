В Москве запущен первый маршрут электробусов

До конца сентября москвичи смогут ездить на этом экологичном транспорте бесплатно.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске электробусов на первый подобный маршрут для столицы.

В истории московского транспорта началась новая эпоха. На линии вышел экологичный и маневренный электробус. Как я уже говорил, первый месяц проезд на нем будет бесплатным: тестируйте новый вид транспорта. В 2021 году планируем полностью отказаться от закупки дизельных автобусов. pic.twitter.com/XK7c794tOe — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 1, 2018

Церемония, посвящённая этому событию, состоялась у главного входа ВДНХ. Первый электробус начал курсировать по маршруту № 73. Первый месяц проезд в новом виде транспорта будет бесплатным. Внедрение электробусов, по словам Собянина, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе.

— Новый инновационный транспорт появился в Москве — электробус. Процентов на 18 потребляет меньше электроэнергии, чем троллейбусы, отличается от него тем, что подзарядка идёт не по всему маршруту, а на остановках, — сказал мэр столицы.

Ожидается, что новые электробусы до конца года появятся еще на пяти маршрутах, которые соединяют 22 московских района. Отметим, что аукционы на поставку в столицу нового вида транспорта выиграли две отечественные компании: КаМаз и группа ГАЗ. Всего они поставят 200 машин.

Предполагается, что через 12 лет все автобусы в Москве станут электрическими.