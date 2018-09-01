"Встречают по одёжке". Путин рассказал о своём отношении к деловым костюмам

Читайте также

"Встречают по одёжке". Путин рассказал о своём отношении к деловым костюмам

1846

Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

По мнению Путина, неформальная форма одежды изначально не располагает к деловым переговорам.

Президент России Владимир Путин рассказал о своём отношении к деловым костюмам, признав, что изменил отношение к одежде. Вопрос был поднят в ходе встречи главы государства с победителями олимпиад в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

— Я сейчас изменил своё отношение к этому вопросу, — отметил российский лидер. — Встречают-то по одёжке, как у нас говорят, поэтому внешний вид имеет значение.

По мнению Путина, неформальная форма одежды изначально не располагает к деловым переговорам, однако добавил, что "провожают по уму", поэтому очень важно, что человек говорит.

— Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придёте, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, через минуту все забудут, в чём вы одеты, — привёл пример глава государства.

Как писал Лайф, ранее Путин рассказал о любимых книгах.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×