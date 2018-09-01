"Встречают по одёжке". Путин рассказал о своём отношении к деловым костюмам

По мнению Путина, неформальная форма одежды изначально не располагает к деловым переговорам.

Президент России Владимир Путин рассказал о своём отношении к деловым костюмам, признав, что изменил отношение к одежде. Вопрос был поднят в ходе встречи главы государства с победителями олимпиад в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

— Я сейчас изменил своё отношение к этому вопросу, — отметил российский лидер. — Встречают-то по одёжке, как у нас говорят, поэтому внешний вид имеет значение.

По мнению Путина, неформальная форма одежды изначально не располагает к деловым переговорам, однако добавил, что "провожают по уму", поэтому очень важно, что человек говорит.

— Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придёте, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, через минуту все забудут, в чём вы одеты, — привёл пример глава государства.

Как писал Лайф, ранее Путин рассказал о любимых книгах.