Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице

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Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице

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Фото: © РИА Новости/Захари Шойрер

В городе складывается напряжённая ситуация из-за протестов после убийства 35-летнего мужчины.

Первые столкновения полицейских и демонстрантов произошли в немецком городе Хемнице, где проходит сразу несколько акций. Все они связаны с убийством, предположительно мигрантами, 35-летнего немца.

Полицейские были вынуждены применить дубинки против нескольких радикалов в центре города. Представители так называемого чёрного блока (радикальных антиглобалистов) попытались прорваться к ультраправым, но были остановлены стражами порядка.

В городе проходят демонстрации за и против мигрантов. Правые радикалы сумели примкнуть к "Маршу молчания", который организовали партия "Альтернатива для Германии" и антиисламское движение ПЕГИДА. По оценкам местных властей, марш собрал шесть тысяч человек.

Напомним, что беспорядки в немецком городе Хемнице начались после того, как 26 августа от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, нанесены они были выходцами из Сирии и Ирана. Ранее Лайф рассказывал, что россиянин пострадал во время беспорядков в немецком городе Хемнице.

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