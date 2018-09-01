Первые столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице

В городе складывается напряжённая ситуация из-за протестов после убийства 35-летнего мужчины.

Первые столкновения полицейских и демонстрантов произошли в немецком городе Хемнице, где проходит сразу несколько акций. Все они связаны с убийством, предположительно мигрантами, 35-летнего немца.

Unter aller Sau. Es ist ein Trauermarsch und so eine Linksversüfte Band gibt ein gratis Konzert! Respekt geht uns alle an ! #chemnitz pic.twitter.com/nHcH8dRmrg — Ich natürlich (@SchoneJana) 1 сентября 2018 г.

Полицейские были вынуждены применить дубинки против нескольких радикалов в центре города. Представители так называемого чёрного блока (радикальных антиглобалистов) попытались прорваться к ультраправым, но были остановлены стражами порядка.

Die Linken versuchen nun auch durchzubrechen. Polizei geht entschiedener dazwischen als bei den Rechten #c0109 #Chemnitz pic.twitter.com/f2SbG8KsFD — Streetphoto (@streetphotoSE) 1 сентября 2018 г.

В городе проходят демонстрации за и против мигрантов. Правые радикалы сумели примкнуть к "Маршу молчания", который организовали партия "Альтернатива для Германии" и антиисламское движение ПЕГИДА. По оценкам местных властей, марш собрал шесть тысяч человек.

Напомним, что беспорядки в немецком городе Хемнице начались после того, как 26 августа от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, нанесены они были выходцами из Сирии и Ирана. Ранее Лайф рассказывал, что россиянин пострадал во время беспорядков в немецком городе Хемнице.