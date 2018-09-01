"Циничное преступление". Медведев прокомментировал убийство Захарченко

Премьер-министр РФ отметил, что глава ДНР был мужественным и принципиальным политиком.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких главы ДНР Александра Захарченко, назвав его убийство циничным преступлением.

— Лидер Донбасса погиб в результате циничного преступления, — говорится в опубликованном на сайте кабмина тексте телеграммы. — Александр Владимирович никогда не изменял своим принципам, всегда и во всём шел до конца.

Медведев также отметил, что Захарченко был мужественным и принципиальным политиком.

Напомним, в результате мощного взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке Захарченко получил смертельное ранение и скончался. Президент России Владимир Путин назвал преступление подлостью и выразил надежду, что организаторы и исполнители убийства понесут заслуженное наказание.