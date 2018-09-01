Роспотребнадзор в Крыму проводит отбор проб на соляную кислоту в воздухе

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю начало отбор проб воздуха на содержание хлороводорода (соляной кислоты) в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Дополнительно добавлено проведение отбора проб на содержание в атмосферном воздухе населённых мест соляной кислоты, будут проведены расчёты на содержание среднесуточных концентраций загрязняющих веществ, — говорится в сообщении.
Управление заявило, что обеспечило ежедневный мониторинг качества, который проводится три раза в сутки. Результаты последних исследований показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы.
Ранее Лайф рассказывал о поступивших в Крыму сообщениях о выбросах в воздух, после которых на крышах домов образовался маслянистый налёт желтоватого цвета.
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