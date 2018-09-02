Сухо и солнечно. Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 сентября

Ранее сообщалось, что на сегодня в столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Сегодня в Москве ожидается сухая и солнечная погода. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос".

— Не по сезону тёплая погода с температурой воздуха на пять градусов выше климатической нормы, — приводит слова специалиста центра РИА "Новости".

В столице синоптики обещают днём +23...+25 градусов, в Московской области — +22...+27. Ветер северо-восточный со скоростью 1–6 метров в секунду.

Как ранее писал Лайф, на сегодня в Москве объявлен жёлтый уровень опасности.