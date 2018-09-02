Сухо и солнечно. Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 сентября

Сегодня в Москве ожидается сухая и солнечная погода. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос".
— Не по сезону тёплая погода с температурой воздуха на пять градусов выше климатической нормы, — приводит слова специалиста центра РИА "Новости".
В столице синоптики обещают днём +23...+25 градусов, в Московской области — +22...+27. Ветер северо-восточный со скоростью 1–6 метров в секунду.
Как ранее писал Лайф, на сегодня в Москве объявлен жёлтый уровень опасности.
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