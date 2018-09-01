"Было страшно". Пострадавшая артистка рассказала о ЧП в цирке Воронежа

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"Было страшно". Пострадавшая артистка рассказала о ЧП в цирке Воронежа

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Анна Ратьева. Фото:ВКонтакте

Обрушившаяся конструкция ещё и напугала лошадь, и та сбросила наездника. Однако все живы.

Цирковая артистка Анна Ратьева, пострадавшая сегодня при обрушении подъемника в воронежском цирке, рассказала подробности случившегося.

— На лифте было шесть девушек, мы поднимались наверх на номер. Подъёмник резко упал. Я первая выползла и уползла в сторону манежа, к девочкам подошли, — приводит её слова РИА "Воронеж".

Ратьева также добавила, что от испуга лошадь сбросила наездника. При всём этом ни у кого из артистов не обнаружено переломов. Отделались ушибами и царапинами.

— Я понимаю, как страшно это выглядело со стороны, и нам было не менее страшно, — подытожила артистка.

Ранее Лайф сообщил об обрушении конструкции во время представления в цирке Воронежа.

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