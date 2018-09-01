В Крыму локализовали природный пожар на площади 20 гектаров

В тушении было задействовано 256 человек, в том числе 150 волонтёров, и 33 единицы техники.

На востоке Крыма локализовали природный пожар на площади 20 гектаров. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС региона Владимир Иванов, отметив, что возгорание произошло в районе города Старый Крым.

— Пожар на площади 20 гектаров в 17:30 был локализован, — сказал он, добавив, что в тушении было задействовано 256 человек, в том числе 150 волонтёров, и 33 единицы техники. С помощью вертолёта Ми-8 было выполнено 16 сбросов воды.

Информация о возгорании лесной подстилки в районе горы Агармыш поступила сегодня в 12:41 по московскому времени. Ориентировочная площадь пожара составляла семь гектаров. Тушение было осложнено тем, что возгорание произошло в труднодоступных горных участках.

В настоящий момент открытого горения нет.