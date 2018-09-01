Клад из средневековых зеркал нашли в Великом Новгороде

Для города это является уникальной находкой, несмотря на то что западноевропейские зеркала не являются археологической редкостью.

Пятнадцать средневековых зеркал нашли археологи при раскопках в историческом центре Великого Новгорода.

— Западноевропейские зеркала обнаружены на раскопе на Знаменской улице. Находка сделана в постройке, предварительно датированной XIII —началом XIV века. Зеркала были в деревянных оправах, — рассказал собеседник агентства "Интерфакс".

Также он добавил, что находка древних зеркал не является большой редкостью для археологов, однако столь значительное количество предметов в одном месте придаёт этому уникальность.

Добавим, что работы на Знаменском раскопе продолжаются на протяжении двух месяцев. За это время были найдены остатки богатых усадеб, а также сотни предметов XIV–XV веков.