Порошенко посетил похороны Маккейна и назвал его настоящим героем Украины

Лидер Незалежной заявил, что Маккейн — настоящий американец и настоящий борец за идеалы демократии.

Президент Украины Пётр Порошенко принял участие в мероприятии, посвящённом прощанию с американским сенатором Джоном Маккейном, и назвал его настоящим героем Украины. Трансляцию с траурного мероприятия вёл канал ТСН.

— Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и соболезнования большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь, — сказал Порошенко после церемонии.

Президент отметил, что он пришёл попрощаться как со своим другом, так и с другом Украины. Также Порошенко назвал Маккейна героем, настоящим американцем и настоящим борцом за идеалы демократии и свободы.

— И ещё раз спасибо. Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам, — сказал Порошенко.

Напомним, сенатор Маккейн скончался на 82-м году жизни. С лета прошлого года политик боролся с самой агрессивной формой рака, а за два дня до кончины отказался от лечения.