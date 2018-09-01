Нападавший с ножом на людей в Амстердаме был террористом

В результате инцидента пострадали два гражданина США. Преступника удалось нейтрализовать при помощи огнестрельного оружия.

Выходец из Афганистана, напавший накануне на людей с ножом на вокзале Амстердама, руководствовался террористическим мотивом. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на сообщение властей города.

Пострадали два человека, которые являются гражданами США. Полицейские применили огнестрельное оружие для нейтрализации нападавшего.

По данным правоохранительных органов, пострадавшие получили серьёзные, но не опасные для жизни ранения. Нападавший также находится в больнице под полицейским наблюдением, ведётся его допрос.