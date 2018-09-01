"ЮТэйр" выплатит денежные компенсации всем пассажирам выкатившегося "боинга"

Авиакомпания Utair готовит выплату денежных компенсаций для всех пассажиров рейса UT579. Boeing 737-800 авиакомпании, на борту которого было 166 человек, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Сочи в ночь на субботу, 1 сентября.

В авиакомпании также сообщают, что в аэропорту был развёрнут экстренный штаб для пассажиров с едой и напитками на время ожидания багажа и ручной клади. Последние пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта в 14:10. Несколько оставленных чемоданов с бирками авиакомпания доставит пассажирам по месту их нахождения. 39 пассажиров авиакомпания разместила в гостинице.

Для пассажиров, которые должны были на этом самолёте лететь в Москву, был предоставлен резервный борт.

Ранее Лайф рассказывал, что помимо компенсаций от авиакомпании пострадавшие пассажиры рейса UT579 получат выплаты от Всероссийского союза страховщиков. Размер компенсации установлен законодательством в пределах двух миллионов рублей.

Следственный комитет среди возможных причин инцидента назвал: ошибку пилота, техническую неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб. В аэропортах Сочи и Внуково, откуда вылетел самолёт, и в самой авиакомпании следователями началась выемка документов.