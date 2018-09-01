В Петербурге арестовали 15-летнего подростка, укравшего ящик пива

По данным следствия, похищенным алкоголем юноша "распорядился по собственному усмотрению".

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд на два месяца арестовал 15-летнего подростка, который похитил ящик пива из магазина в районе Таврического сада. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС). Подросток уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

— Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении В. М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабёж в составе организованной группы"), сроком на два месяца, по 29 октября 2018 года, — говорится в сообщении.

По версии следствия, подросток вступил в сговор с другими лицами и, находясь в продуктовом магазине на Суворовском проспекте, открыто похитил ящик пива стоимостью 1640 рублей. С места преступления он скрылся, а похищенным распорядился "по своему усмотрению".

О задержанном также известно, что он является жителем Северодвинска, нигде не обучается, состоит на учёте в ОДН УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области. С ним неоднократно велись профилактические беседы, однако должных выводов подросток не сделал.