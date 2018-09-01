В "ЮТэйре" рассказали о самолёте, едва не разбившемся в Сочи

Как отмечается, самолёт в эксплуатации находится уже шестнадцать лет, а его пилоты имеют стаж в тысячи часов.

Авиакомпания сообщила о деталях самолёта Boeing 737-800, который сошёл со взлётной полосы.

Лайнер выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат лётной годности. Также авиакомпания рассказала о стаже пилотов, которые работали на борту в день инцидента.

— Общий налёт командира воздушного судна составляет 14 039 часов, налёт в качестве командира на данном типе — 5376 часов. Общий налёт второго пилота — 12 108 часов, налёт на данном типе — 5039 часов, — говорится в сообщении.