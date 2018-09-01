Япония подняла истребители над Тихим океаном из-за российских самолётов

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Япония подняла истребители над Тихим океаном из-за российских самолётов

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Сообщается, что поводом для этого стали полёты противолодочных Ту-142 и бомбардировщика Су-24.

Истребители японских ВВС сопроводили российские самолёты в небе над Тихим океаном, сообщается на сайте Минобороны азиатской страны.

Четыре японских истребителя были подняты в воздух в ответ на приближение двух российских Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.

По информации Объединённого штаба Воздушных сил самообороны Японии, Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, сделав круг и обогнув архипелаг. Бомбардировщик Су-24 совершил полёт в районе острова Хонсю, сообщили в ведомстве.

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