Япония подняла истребители над Тихим океаном из-за российских самолётов

Сообщается, что поводом для этого стали полёты противолодочных Ту-142 и бомбардировщика Су-24.

Истребители японских ВВС сопроводили российские самолёты в небе над Тихим океаном, сообщается на сайте Минобороны азиатской страны.

1 SEP: 4x JASDF jets scrambled to intercept 2x Tu-142 and 1x Su-24 pic.twitter.com/40e9c7XB0F — Mil Radar (@MIL_Radar) 1 сентября 2018 г.

Четыре японских истребителя были подняты в воздух в ответ на приближение двух российских Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.

По информации Объединённого штаба Воздушных сил самообороны Японии, Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, сделав круг и обогнув архипелаг. Бомбардировщик Су-24 совершил полёт в районе острова Хонсю, сообщили в ведомстве.