В Дагестане силовики уничтожили отказавшегося сдаться боевика

Сотрудники правоохранительных органов уничтожили участника незаконного бандформирования, который открыл по ним стрельбу, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

— Боестолкновение силовиков и участника незаконного вооружённого формирования произошло в Хасавюртовском районе Дагестана между посёлками Эндирей и Тотурбийкала. На предложение сложить оружие и сдаться бандит открыл стрельбу. Его уничтожили на месте ответным огнём, — цитирует своего собеседника агентство.

Во время столкновения никто из представителей силовых структур не пострадал. Личность боевика установлена, он являлся главарём кизилюртовской бандгруппы. Банде приписывают убийство полицейских в Кизилюртовском районе республики.

Чуть более месяца назад Лайф публиковал кадры Национального антитеррористического комитета с уничтожением в Дагестане главаря цумадинской банды.