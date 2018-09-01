В Дагестане силовики уничтожили отказавшегося сдаться боевика

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В Дагестане силовики уничтожили отказавшегося сдаться боевика

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Сотрудники правоохранительных органов уничтожили участника незаконного бандформирования, который открыл по ним стрельбу, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

— Боестолкновение силовиков и участника незаконного вооружённого формирования произошло в Хасавюртовском районе Дагестана между посёлками Эндирей и Тотурбийкала. На предложение сложить оружие и сдаться бандит открыл стрельбу. Его уничтожили на месте ответным огнём, — цитирует своего собеседника агентство.

Во время столкновения никто из представителей силовых структур не пострадал. Личность боевика установлена, он являлся главарём кизилюртовской бандгруппы. Банде приписывают убийство полицейских в Кизилюртовском районе республики.

Чуть более месяца назад Лайф публиковал кадры Национального антитеррористического комитета с уничтожением в Дагестане главаря цумадинской банды.

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