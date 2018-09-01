Пришлось извиниться. В объятии епископа и Арианы Гранде увидели харассмент

Епископ Чарльз Эллис III принёс свои извинения певице Ариане Гранде после неловкой ситуации на прощании с "королевой соула" Аретой Франклин, сообщает NY Daily News.

Bishop apologizes for how he touched Ariana Grande at Aretha Franklin's funeral https://t.co/uENst1tTeu pic.twitter.com/zcR2IlNMoh — New York Daily News (@NYDailyNews) 1 сентября 2018 г.

25-летняя Гранде спела на похоронах один из хитов Франклин, композицию (You Make Me Feel like a) Natural Woman. После выступления певицы епископ приобнял её, коснувшись груди девушки. На священнослужителя с критикой обрушились пользователи социальных сетей. В мировые тренды "Твиттера" вылез хештег #RespectAriana. В результате Эллису пришлось объяснять произошедшее.

— У меня никогда не было намерений прикасаться к груди какой-либо женщины. Я просто обнял её. Может быть, я перешёл границу, может быть, был слишком дружелюбен или близок, опять же, я приношу свои извинения, — прокомментировал епископ.

Гранде оказалась в центре ещё одной неловкой ситуации на похоронах Ареты Франклин. Пользователи соцсетей высмеяли экс-президента США Билла Клинтона за слишком восторженный взгляд на молодую американскую певицу.

Напомним, "королева соула" Арета Франклин скончалась 16 августа на 77-м году жизни после продолжительной болезни.