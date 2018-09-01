В Крыму назвали действия Киева геноцидом

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что некоторые действия Киева против полуострова можно назвать геноцидом.

— Они развязали экономическую войну против крымчан, пытаясь задушить нас своими блокадами, разрушая коммуникации, ведущие на полуостров, перекрывая доступ воды, электричества, продовольствия. Пусть все эти блокады провалились, но самого факта преступления, квалифицирующегося международным правом как геноцид, это не отменяет, — написал он в "Фейсбуке".

При этом Константинов также считает Киев причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа. Число пострадавших уточняется, предварительно называлась цифра 11 человек. Исполняющим обязанности главы республики назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. В ДНР объявлен трёхдневный траур.